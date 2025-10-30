Suscribirse

Ganador del último Baloto del mes: número del sorteo millonario, 29 de octubre de 2025

El último Baloto del mes dejó a muchos pendientes de conocer si hubo un nuevo ganador.

Redacción Loterías
30 de octubre de 2025, 11:27 a. m.
El Baloto de este miércoles volvió a despertar la emoción de quienes confían en el azar.
Miles de personas siguieron atentos los resultados del Baloto del 29 de octubre. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y Baloto

Este miércoles 29 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2571 del Baloto, uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, que se juega cada lunes, miércoles y sábado. En esta ocasión, el premio mayor del Baloto alcanzó un acumulado de 27.400 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha ofrecía un acumulado adicional de 6.200 millones de pesos.

Resultados del Baloto del 29 de octubre de 2025

El sorteo 2571 dejó como resultado ganador los siguientes números:

  • Número ganador: 02 - 29 - 25 - 22 - 14
  • Súper balota: 13
  • Premio mayor: $27.400 millones

Por su parte, el Baloto Revancha, correspondiente a la misma fecha, arrojó los siguientes resultados:

  • Número ganador: 21 - 13 - 42 - 09 - 07
  • Súper balota: 03
  • Premio mayor: $6.200 millones

Hasta el momento, la empresa operadora no ha confirmado si hubo ganadores del premio mayor en alguna de las dos modalidades.

Los números más recientes del Baloto y Baloto Revancha

Este lunes, la combinación de números del Baloto y la Revancha atrajo la atención de los seguidores del juego.
Este 29 de octubre se realizó el sorteo que marcó el cierre del mes para los apostadores. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imágenes de Baloto

Durante los últimos tres sorteos, las combinaciones ganadoras del Baloto principal fueron:

  • 27 de octubre de 2025: 03 - 09 - 32 - 35 - 36 - Súper balota 10
  • 25 de octubre de 2025: 17 - 18 - 21 - 32 - 37 - Súper balota 14
  • 22 de octubre de 2025: 03 - 05 - 14 - 19 - 26 - Súper balota 06

Mientras que los números del Baloto Revancha fueron los siguientes:

  • 27 de octubre de 2025: 05 - 18 - 22 - 24 - 31 - Súper balota 07
  • 25 de octubre de 2025: 01 - 14 - 36 - 37 - 39 - Súper balota 13
  • 22 de octubre de 2025: 01 - 21 - 23 - 30 - 42 - Súper balota 16

Estas combinaciones muestran una notable variación entre sorteos, sin repeticiones recientes en las balotas principales, un dato que muchos aficionados analizan antes de realizar sus próximas apuestas.

