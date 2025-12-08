Loterías
Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este lunes 8 de diciembre
Estos fueron los números que acertaron.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
La lotería es uno de los juegos de azar más populares en el mundo, dado que despierta en los jugadores el deseo de ganar el premio mayor. La dinámica además mueve los deseos de muchos de tener riqueza instantánea y también cambios abruptos en la vida de quienes participan.
En Colombia existen múltiples juegos de este tipo y con el paso del tiempo se han diseñado nuevos sorteos. Entre estos, que han funcionado de manera tradicional es el Super Astro, que es un juego en el que el jugador podrá realizar apuestas desde $ 500 hasta $ 10.000.
La apuesta consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.
El lunes, 8 de diciembre, se jugó la lotería Super Astro Luna a las 08:30 de la noche, como es usual. En este común juego de azar, miles de personas ponen a prueba su suerte para llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.
- Para esta jornada, los números ganadores son: 7244
- Las últimas tres cifras: 244
- Las últimas dos cifras: 44
- Y el signo zodiacal ganador es: Libra
Es importante saber que los jugadores deben adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales. Allí pueden realizar la apuesta deseada. Luego pueden elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.
Tenga en cuenta que para poder ganar, la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales, pues esta es otra modalidad.
En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.