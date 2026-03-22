¿Ganó? Estos son los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del domingo 22 de marzo

Este domingo 22 de marzo de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con los años se ha posicionado como uno de los preferidos por los apostadores en Colombia.

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Este popular sorteo se distingue por tener dos emisiones diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, miles de participantes prueban su suerte al escoger sus números favoritos, con la esperanza de acertar la combinación ganadora y obtener un premio.

A lo largo del día, el interés de los jugadores se mantuvo elevado, evidenciando la vigencia de este juego en la región antioqueña, donde se ha convertido en toda una tradición y en una de las alternativas más llamativas dentro del mundo de las apuestas.

La dinámica del sorteo consiste en elegir cuatro cifras, cada una entre el 0 y el 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó la dificultad del juego y generó mayor expectativa entre los apostadores al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6391 de la jornada matutina, conocido como Antioqueñita Día, la combinación ganadora fue 2744, mientras que la quinta balota extraída fue el número 0.

Resultados del sorteo 6391 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 2744

Quinta balota: 0

Por su parte, el sorteo de la tarde suele llevarse a cabo a las 4:00 p. m. y se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los participantes tienen la posibilidad de consultar en tiempo real los números ganadores.

Resultados del sorteo 6392 – La Antioqueñita Tarde