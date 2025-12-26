Loterías

¿Ganó hoy? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este 26 de diciembre de 2026

A diario, esta lotería brinda a sus jugadores la oportunidad de llevarse un gran premio que podría cambiarles la vida.

26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025, 3:09 p. m.
Lotería La Antioqueñita.
Lotería La Antioqueñita.

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este viernes, 26 de diciembre, jugó su sorteo número 6219, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 8682, junto con la balota conocida como “La Quinta” número 2.

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a.m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12:00 del medio día.

Resultados del sorteo 6219 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8682
  • Quinta balota: 2
YouTube video qLWEubhjL0c thumbnail

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6220 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video A9trwiphkTA thumbnail

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 25 de diciembre de 2025: 0711 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 24 de diciembre de 2025: 2955 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: 6001 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 25 de diciembre de 2025: 3729 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 24 de diciembre de 2025: 2871 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: 5539 – Quinta balota: 4

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este sábado, 27 de diciembre, a las 10:00 de la mañana.

