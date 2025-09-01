Suscribirse

Loterías

¿Ganó la lotería Astro Sol?: Consulte los resultados del sorteo del lunes 1 de septiembre

Esta lotería se juega de lunes a sábado a las 4 de la tarde.

Redacción Loterías
1 de septiembre de 2025, 9:51 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol | Foto: Tomada de redes sociales

Este lunes 1 de septiembre se jugó el sorteo número 5224 de la lotería Astro Sol, en la cual los apostadores pueden llevarse un millonario premio en caso de acertar a la cifra que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

Así las cosas, para esta jornada el número ganador es: 1026

Las últimas tres cifras: 026

Las últimas dos cifras: 26

Y el signo zodiacal ganador es: Aries

YouTube video player

Este es uno de los juegos al azar más populares del territorio colombiano. Cada día, cientos de personas prueban su suerte para poder reclamar millones de pesos en caso de contar con la fortuna de adivinar los números ganadores.

Contexto: Super Astro Sol: estos son los resultados del sorteo del sábado 30 de agosto

Para poder participar, los jugadores deben adquirir una boleta en la cual apuestan el monto a elegir, el cual debe ser de mínimo 500 pesos y máximo 10.000 pesos. Posteriormente, seleccionan cuatro números entre el 0 y el 9, para formar una cifra de cuatro números, que acompañará con la elección de su signo zodiacal favorito y aumentar las posibilidades de ganar.

En cuanto a los premios, el total apostado se multiplica por 42 en caso de que algún jugador haya acertado a los cuatro dígitos de las balotas, más el signo zodiacal.

Esta lotería también permite otros ganadores: si se acierta a los últimos tres números de la cifra, más el signo, el total apostado se multiplica por mil. Y, si se adivina a los últimos dos números y al signo, lo apostado se multiplica por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Un nuevo festival llega a Florida este 2025 con un espectáculo nunca antes visto: ya puede conseguir sus entradas

2. Helicóptero se accidentó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali; había cuatro personas a bordo

3. “Impulso procesal”: la nueva petición en la demanda que busca que se devuelva la terna en la que quedó Carlos Camargo

4. Marco Rubio intentaría convencer a Donald Trump de atacar a Maduro, aunque habría inesperada oposición en la Casa Blanca

5. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue acusada por avalar el envío de sobornos al senador Iván Name

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.