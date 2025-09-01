¿Ganó la lotería Astro Sol?: Consulte los resultados del sorteo del lunes 1 de septiembre

Este lunes 1 de septiembre se jugó el sorteo número 5224 de la lotería Astro Sol, en la cual los apostadores pueden llevarse un millonario premio en caso de acertar a la cifra que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

Así las cosas, para esta jornada el número ganador es: 1026

Las últimas tres cifras: 026

Las últimas dos cifras: 26

Y el signo zodiacal ganador es: Aries

Este es uno de los juegos al azar más populares del territorio colombiano. Cada día, cientos de personas prueban su suerte para poder reclamar millones de pesos en caso de contar con la fortuna de adivinar los números ganadores.

Para poder participar, los jugadores deben adquirir una boleta en la cual apuestan el monto a elegir, el cual debe ser de mínimo 500 pesos y máximo 10.000 pesos. Posteriormente, seleccionan cuatro números entre el 0 y el 9, para formar una cifra de cuatro números, que acompañará con la elección de su signo zodiacal favorito y aumentar las posibilidades de ganar.

En cuanto a los premios, el total apostado se multiplica por 42 en caso de que algún jugador haya acertado a los cuatro dígitos de las balotas, más el signo zodiacal.