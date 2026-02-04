LOTERÍAS

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy miércoles, 4 de febrero

Un reciente juego de azar tuvo lugar, abriendo la puerta a que un apostador colombiano se convirtiera en ganador.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de febrero de 2026, 7:47 p. m.
Resultados Sinuano Día y Noche
Resultados Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La tarde de este miércoles 4 de febrero estuvo marcada por la expectativa de los aficionados a los juegos de azar, luego de realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y seguidos por quienes apuestan a la fortuna en los primeros días del año.

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 4 de febrero

El resultado se dio a conocer durante la transmisión oficial en tiempo real, generando reacciones inmediatas entre los jugadores. En la modalidad El Sinuano Día, la cifra favorecida fue el 4195, número que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios autorizados.

A este resultado se sumó la tradicional “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta oportunidad correspondió al número 6, completando así la jugada que dejó a los ganadores de la jornada.

Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 4 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 4195
  • Número ganador de cinco cifras:  41956
YouTube video SqEaFOT7n5g thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 4 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Es importante recordar que, para los interesados en este sorteo, el siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el jueves 5 de febrero, desde las 2:30 p. m.

Noticias Destacadas