¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy miércoles, 4 de febrero

La tarde de este miércoles 4 de febrero estuvo marcada por la expectativa de los aficionados a los juegos de azar, luego de realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y seguidos por quienes apuestan a la fortuna en los primeros días del año.

El resultado se dio a conocer durante la transmisión oficial en tiempo real, generando reacciones inmediatas entre los jugadores. En la modalidad El Sinuano Día, la cifra favorecida fue el 4195, número que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios autorizados.

A este resultado se sumó la tradicional “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta oportunidad correspondió al número 6, completando así la jugada que dejó a los ganadores de la jornada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 4 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: 4195

Número ganador de cinco cifras: 41956

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 4 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Es importante recordar que, para los interesados en este sorteo, el siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el jueves 5 de febrero, desde las 2:30 p. m.