Lotería

Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

El sorteo, que hace parte de Baloto, entregó un millonario premio en su juego del 3 de febrero.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 6:06 p. m.
Números ganadores de Miloto del pasado 3 de febrero.
Números ganadores de Miloto del pasado 3 de febrero. Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

Los juegos de azar cada vez han tomado más relevancia en el país, dado que prometen cumplir el sueño de millones de colombianos, al ofrecerles la posibilidad de ganar una buena suma de dinero. Uno de los sorteos tradicionales y más populares es el del Baloto. Sin embargo, esta empresa también ha lanzado otra modalidad de juego que se llama MiLoto.

En la noche del pasado 3 de febrero se jugó el sorteo, que trajo con sigo un nuevo ganador en el país. El sorteo número 479 cayó en la noche del pasado martes en Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda.

MiLoto 10 de octubre de 2025.
Números ganadores de Miloto del pasado 3 de febrero. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

Los números del afortunado ganador fueron 08, 09, 17, 22 y 24. Además del premio mayor, este sorteo dejó más de 13.461 ganadores en todo el país. El tiquete fue adquirido en un punto venta de la red aliada Apostar, bajo la modalidad automática.

El premio mayor para el afortunado fue de 200 millones de pesos. Es importante detallar que en solo una semana, el premio mayor de MiLoto ha caído en tres ocasiones, consolidándose como el juego que más cae en Colombia.

Loterías

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 4 de febrero

Loterías

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de febrero: conozca las combinaciones ganadoras

Loterías

No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Loterías

Hoy puede tener suerte en la lotería: estos son los números ganadores de Super Astro Sol el martes 3 de febrero

Loterías

Se jugó Miloto del 2 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Cayó Miloto en Rionegro: un afortunado ganador obtuvo 200 millones de pesos

Loterías

Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del viernes 30 de enero de 2026

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 4 de febrero

El juego Miloto asegura que entre el 20 de octubre de 2023 y el 31 de enero de 2026, ha transferido más de $18.403 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

Salario minimo
Números ganadores de Miloto del pasado 3 de febrero. Foto: Adobe Stock

La empresa asegura que el nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el portal web oficial de Baloto.

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de febrero: conozca las combinaciones ganadoras

Es importante que sepa que si usted desea comprar un boleto de MiLoto puede hacerlo celular o computador accediendo a la página web oficial de Baloto. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

Sorteo 19 de septiembre de 2025.
Números ganadores de Miloto del pasado 3 de febrero. Foto: Montaje Semana

Más de Loterías

Números ganadores de Miloto.

Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de febrero.

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 4 de febrero

Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de febrero: conozca las combinaciones ganadoras

El resultado del sorteo correspondiente a este martes ya fue publicado.

No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

El monto otorgado para este premio mayor fue de 7.000 millones de pesos.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Super Astro Luna, miércoles 14 de enero.

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: resultados del sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Los resultados del número y signo ganador están acá

Hoy puede tener suerte en la lotería: estos son los números ganadores de Super Astro Sol el martes 3 de febrero

Chontico Día y Noche

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este martes 3 de febrero

Sinuano Día y Noche

Resultados de El Sinuano Día y Noche del 3 de febrero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Noticias Destacadas