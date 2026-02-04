Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

Los juegos de azar cada vez han tomado más relevancia en el país, dado que prometen cumplir el sueño de millones de colombianos, al ofrecerles la posibilidad de ganar una buena suma de dinero. Uno de los sorteos tradicionales y más populares es el del Baloto. Sin embargo, esta empresa también ha lanzado otra modalidad de juego que se llama MiLoto.

En la noche del pasado 3 de febrero se jugó el sorteo, que trajo con sigo un nuevo ganador en el país. El sorteo número 479 cayó en la noche del pasado martes en Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda.

Números ganadores de Miloto del pasado 3 de febrero. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

Los números del afortunado ganador fueron 08, 09, 17, 22 y 24. Además del premio mayor, este sorteo dejó más de 13.461 ganadores en todo el país. El tiquete fue adquirido en un punto venta de la red aliada Apostar, bajo la modalidad automática.

El premio mayor para el afortunado fue de 200 millones de pesos. Es importante detallar que en solo una semana, el premio mayor de MiLoto ha caído en tres ocasiones, consolidándose como el juego que más cae en Colombia.

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 4 de febrero

El juego Miloto asegura que entre el 20 de octubre de 2023 y el 31 de enero de 2026, ha transferido más de $18.403 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

Números ganadores de Miloto del pasado 3 de febrero. Foto: Adobe Stock

La empresa asegura que el nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el portal web oficial de Baloto.

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de febrero: conozca las combinaciones ganadoras

Es importante que sepa que si usted desea comprar un boleto de MiLoto puede hacerlo celular o computador accediendo a la página web oficial de Baloto. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.