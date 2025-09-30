Suscribirse

¿Ganó millones de pesos?: números de la suerte de la lotería Astro Sol el martes 30 de septiembre

Este juego de azar tiene lugar las tardes de lunes a sábado.

Redacción Loterías
30 de septiembre de 2025, 9:23 p. m.
Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.
Lotería Súper Astro Sol | Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

Este martes, 30 de septiembre, se jugó el sorteo número 5249 de la lotería Super Astro Sol, que se juega a las 4 de la tarde en Colombia. En esta, miles de apostadores ponen a prueba su suerte par adivinar los números que aparecen, al azar, en las balotas, junto con una quinta donde se juega un signo zodiacal.

Para esta jornada, la cifra ganadora es: 7 4 4 0

Los últimos tres dígitos: 4 4 0

Los últimos tres dígitos: 4 0

Y el signo zodiacal ganador es: Géminis

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: para quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Y para quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

