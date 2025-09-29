Lotería Astro Sol: números ganadores del lunes 29 de septiembre, consulte si tuvo suerte

Hoy, lunes 29 de septiembre, jugó el sorteo 5248 de la lotería Super Astro Sol en su horario habitual: a las 4 de la tarde en Colombia. En esta, miles de personas ponen a prueba su suerte, para poder llevarse millones de pesos en caso de que adivinen la cifra jugada al azar, y el signo zodiacal que aparece en la quinta balota.

Para esta jornada, el número ganador es: 6 8 1 6

Las últimas tres cifras: 8 1 6

Las últimas dos cifras: 1 6

Y el signo zodiacal es: Virgo

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.