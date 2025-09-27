Loterías
Súper Astro Sol hoy | Resultado del último sorteo del 27 de septiembre de 2025
Esta lotería se juega de lunes a sábado y puede ser seguida por medio de las redes sociales.
Redacción Loterías Revista Semana
Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.
En la tarde del sábado 27 de septiembre, se jugó el sorteo número 5246 de la lotería Super Astro Sol, en la que miles de colombianos ponen a prueba su suerte para llevarse millones de pesos.
El formato de la lotería consiste en que el ganador debe adivinar las cuatro cifras del número que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.
Resultados del sorteo 5246 de la lotería Super Astro Sol
Premio mayor
- 4 cifras: 6378
- 3 cifras: 378
- 2 cifras: 78
- Signo zodiacal: Libra
Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.
Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.