Súper Astro Sol hoy | Resultado del último sorteo del 27 de septiembre de 2025

En la tarde del sábado 27 de septiembre, se jugó el sorteo número 5246 de la lotería Super Astro Sol, en la que miles de colombianos ponen a prueba su suerte para llevarse millones de pesos.

El formato de la lotería consiste en que el ganador debe adivinar las cuatro cifras del número que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

Resultados del sorteo 5246 de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

4 cifras: 6378

3 cifras: 378

2 cifras: 78

Signo zodiacal: Libra

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.