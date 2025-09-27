La Antioqueñita Día y Tarde: consulte si ganó en los sorteos de hoy, sábado 27 de septiembre

La Antioqueñita es uno de los chances más populares y se juega todos los días en la mañana y en la tarde, por lo que trae expectativa y fortuna para los miles de compradores que participan desde hace años.

Por lo tanto, este sábado, 27 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería La Antioqueñita Día y el número ganador para el premio mayor fue el 5869 , mientras que la quinta balota arrojó el 4.

Vale mencionar que, para jugar La Antioqueñita, solo es necesario elegir cuatro números del 0 al 9.

En cuanto al próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el domingo 28 de septiembre de 2025. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web deLoterías de Hoy.

Resultados de Antioqueñita Tarde hoy sábado, 27 de septiembre:

Cuatro cifras: (Pendiente)

La quinta: (Pendiente)

A continuación, los resultados de los últimos cuatro sorteos de La Antioqueñita Día

Sorteo del 26 de agosto de 2025: 4609

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2113

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 1085

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0715

Resultado de los últimos cuatro sorteos La Antioqueñita Tarde