La Antioqueñita Día y Tarde: consulte si ganó en los sorteos de hoy, sábado 27 de septiembre
Esta lotería es una de las más jugadas en Antioquia.
La Antioqueñita es uno de los chances más populares y se juega todos los días en la mañana y en la tarde, por lo que trae expectativa y fortuna para los miles de compradores que participan desde hace años.
Por lo tanto, este sábado, 27 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería La Antioqueñita Día y el número ganador para el premio mayor fue el 5869 , mientras que la quinta balota arrojó el 4.
Vale mencionar que, para jugar La Antioqueñita, solo es necesario elegir cuatro números del 0 al 9.
En cuanto al próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el domingo 28 de septiembre de 2025. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web deLoterías de Hoy.
Resultados de Antioqueñita Tarde hoy sábado, 27 de septiembre:
Cuatro cifras: (Pendiente)
La quinta: (Pendiente)
A continuación, los resultados de los últimos cuatro sorteos de La Antioqueñita Día
- Sorteo del 26 de agosto de 2025: 4609
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2113
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 1085
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0715
Resultado de los últimos cuatro sorteos La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 26 de agosto de 2025: 6735
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: 8835
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8417
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0660