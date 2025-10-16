Suscribirse

¿Ganó? Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 16 de octubre

Tras la transmisión del sorteo se conocieron los números ganadores del premio mayor.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 3:49 a. m.
La Lotería del Quindío juega cada jueves.
La Lotería del Quindío juega cada jueves. | Foto: Montaje El País (Freepik/Lotería del Quindío)

Durante varias décadas, las loterías se han convertido en una tradición colombiana que, no solo entretiene a las personas que esperan ganar, sino que, a su vez, representa una esperanza en la vida de miles de personas que sueñan con cambiar su realidad y recibir grandes cantidades de dinero de forma inesperada.

En la noche del jueves, 16 de octubre, se llevó a cabo el sorteo número 2985 de la Lotería del Quindío, que entregará un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acierte las cuatro cifras principales y la serie.

Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.
Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío. | Foto: Lotería del Quindío - Getty Images / Montaje: Semana

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 3264 de la serie 127.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Resultado LOTERIA DEL QUINDIO Jueves 16 de Octubre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 9 de octubre de 2025: número 9602 de la serie 001.
  • Sorteo del 2 de octubre de 2025: número 4393 de la serie 097.
  • Sorteo del 25 de septiembre de 2025: número 5844 de la serie 22.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 23 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Contexto: Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2984 del 9 de octubre de 2025

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

