¿Ganó? Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 18 de septiembre

Durante varias décadas, las loterías se han convertido en una tradición colombiana que, no solo entretiene a las personas que esperan ganar, sino que, a su vez, representa una esperanza en la vida de miles de personas que sueñan con cambiar su realidad y recibir grandes cantidades de dinero de forma inesperada.

En la noche del jueves, 18 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 2981 de la Lotería del Quindío, que entregará un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acierte las cuatro cifras principales y la serie.

La Lotería del Quindío juega cada jueves. | Foto: Montaje El País (Freepik/Lotería del Quindío)

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 7165 de la serie 81.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

Sorteo del 11 de septiembre de 2025: número 8469 de la serie 111 .

número de la serie . Sorteo del 4 de septiembre de 2025: número 6121 de la serie 120 .

número de la serie . Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 1232 de la serie 179.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 25 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

Premio mayor: $ 2.000.000.0000.

$ 2.000.000.0000. 1 seco: $ 300.000.000.

$ 300.000.000. 2 secos: $ 200.000.000.

$ 200.000.000. 3 secos: $ 100.000.000.

$ 100.000.000. 8 secos: $ 50.000.000.

$ 50.000.000. 10 secos: $ 20.000.000.

$ 20.000.000. 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.