Loterías
Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2980 del 11 de septiembre de 2025
Consulte los resultados del más reciente sorteo de la lotería que juega todos los jueves en la noche.
En la noche del día jueves 11 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2980 de la Lotería del Quindío, y el número ganador para el premio mayor de $2.000.000.000 fue el XXXX de la serie XXX.
Este juego de azar se transmite a través de las pantallas del canal regional Telecafé y su página oficial de Facebook.
Resultados del sorteo 2980 de la Lotería del Quindío
Premio mayor de $ 2.000.000.000
- Número 8469 de la serie 111.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío
- Sorteo del 4 de septiembre de 2025: número 6121 de la serie 120.
- Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 1232 de la serie 179.
- Sorteo del 21 de agosto de 2025: número 5659 de la serie 114.
El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 18 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.
El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente
- Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
- 1 seco: $ 300.000.000.
- 2 secos: $ 200.000.000.
- 3 secos: $ 100.000.000.
- 8 secos: $ 50.000.000.
- 10 secos: $ 20.000.000.
- 20 secos: $ 10.000.000.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.
Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.