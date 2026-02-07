Loterías

¿Ganó? Resultados ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de febrero

Los datos se dieron a conocer durante el día, dejando en evidencia los números cargados de fortuna.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de febrero de 2026, 4:39 p. m.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje SEMANA

En Colombia, la lotería ocupa un lugar especial en la cotidianidad de miles de personas y va mucho más allá de un simple juego de azar. Para muchos, comprar un chance se convierte en un acto lleno de fe y expectativa, con la esperanza de que un número sea el punto de partida para un cambio significativo en sus vidas.

Entre las múltiples alternativas disponibles, El Dorado, El Paisita y La Caribeña se destacan como algunas de las más reconocidas, cada una con una esencia particular que logra conectar de forma distinta con sus apostadores.

Super Astro Luna: resultados ganadores del viernes 6 de febrero de 2026

El Dorado suele relacionarse con la idea de una oportunidad inmediata para mejorar la situación económica. Su atractivo radica en la posibilidad de obtener una ganancia rápida que permita saldar deudas, cumplir sueños postergados o simplemente aliviar cargas financieras, lo que motiva a muchos a participar de manera constante.

Por su parte, El Paisita se caracteriza por el fuerte lazo emocional que mantiene con su público. Esta lotería resalta por su tradición y cercanía, siendo la favorita de quienes eligen números cargados de significado personal, como fechas especiales, aniversarios o recuerdos ligados a seres queridos.

La Caribeña, en cambio, se identifica con una vibra más alegre y enérgica, inspirada en el espíritu festivo de la región Caribe. Su imagen colorida y optimista atrae a quienes asumen el juego como una experiencia llena de entusiasmo, positivismo y buena energía, donde la diversión y la esperanza van de la mano.

Resultados sorteos de este 7 de febrero de 2026

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4848
  • La Quinta: 7
YouTube video looOzwt_Nyw thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

