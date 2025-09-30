Octubre está a un día y los juegos de azar no dan espera, cada día hay un nuevo sorteo en donde los colombianos se pueden ilusionar con una combinación numérica que pueda terminar siendo la ganadora de millones de pesos.

El Baloto, antes de su primer sorteo en octubre, ofrece un premio acumulado de 22.500 millones y Revancha con 4.500 millones, mientras que, por otra parte, hay loterías que pueden pagar desde 2 mil hasta más de 15 mil millones de pesos.

Para ganar en estos juegos de azar, por supuesto, se deben adivinar las combinaciones numéricas que pueden ser complejas; sin embargo, existen herramientas como la inteligencia artificial que pueden ayudar a predecir como también a guiar sobre posibles combinaciones ganadoras y, con la llegada de octubre, ChatGPT ha revelado un nuevo listado de números con mayor probabilidad de victoria.

La tecnología se abre paso en los juegos de azar con cifras sugeridas para este mes. | Foto: agencia 123rf

ChatGPT predice la combinación posible ganadora para el Baloto y loterías de octubre

Predicciones Baloto (5 números + balota)

Teniendo en cuenta que para ganar el Baloto se necesita adivinar una combinación de 5 números más la super balota, ChatGPT ha indicado que los más propensos a la victoria son:

04 - 11 - 23 - 31 - 42 + Balota 07

08 - 15 - 20 - 28 - 36 + Balota 12

03 - 09 - 18 - 27 - 40 + Balota 05

06 - 14 - 22 - 33 - 41 + Balota 02

01 - 10 - 19 - 25 - 37 + Balota 15

07 - 12 - 21 - 30 - 43 + Balota 09

05 - 13 - 24 - 29 - 38 + Balota 14

02 - 16 - 26 - 34 - 39 + Balota 11

09 - 17 - 28 - 32 - 35 + Balota 04

08 - 20 - 23 - 31 - 42 + Balota 16

IA predice los números ganadores del Baloto en octubre. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Predicciones lotería tradicional (4 cifras + serie de 3 cifras)

Las loterías, a diferencia del Baloto, tienen una modalidad de juego diferente, pues el número de premio mayor es de 4 cifras, acompañado de la serie que usualmente suelen ser de 3 cifras, para ello, la IA vaticino:

4821 – Serie 137

0953 – Serie 502

7310 – Serie 004

2186 – Serie 725

6049 – Serie 318

8532 – Serie 901

1467 – Serie 256

3708 – Serie 642

5894 – Serie 873

9275 – Serie 119

ChatGPT señala los números probables para ganar la lotería. | Foto: Agencia:123rf

Predicciones lotería con signo zodiacal (4 cifras + signo)

Algunas loterías como Super Astro ofrecen otra modalidad de ganar, en vez de tener una serie cuentan con signos zodiacales, para ello, la IA señala que una combinación de números junto a signo sería:

Además de loterías y Baloto, la IA señaló la posible combinación de números con signo zodiacal que usan otros sorteos. | Foto: Getty images - Super Astro Luna / Montaje: Semana

5032 – Aries

2847 – Tauro

6971 – Géminis

8120 – Cáncer

4306 – Leo

9754 – Virgo

1298 – Libra

3481 – Escorpio

7605 – Sagitario

2469 – Capricornio