Loterías
IA dice cuáles son los números y combinaciones que tienen mayor probabilidad de ganar el Baloto y las loterías en octubre
El mes comienza con nuevas predicciones numéricas entregadas por la inteligencia artificial.
Octubre está a un día y los juegos de azar no dan espera, cada día hay un nuevo sorteo en donde los colombianos se pueden ilusionar con una combinación numérica que pueda terminar siendo la ganadora de millones de pesos.
El Baloto, antes de su primer sorteo en octubre, ofrece un premio acumulado de 22.500 millones y Revancha con 4.500 millones, mientras que, por otra parte, hay loterías que pueden pagar desde 2 mil hasta más de 15 mil millones de pesos.
Para ganar en estos juegos de azar, por supuesto, se deben adivinar las combinaciones numéricas que pueden ser complejas; sin embargo, existen herramientas como la inteligencia artificial que pueden ayudar a predecir como también a guiar sobre posibles combinaciones ganadoras y, con la llegada de octubre, ChatGPT ha revelado un nuevo listado de números con mayor probabilidad de victoria.
ChatGPT predice la combinación posible ganadora para el Baloto y loterías de octubre
Predicciones Baloto (5 números + balota)
Teniendo en cuenta que para ganar el Baloto se necesita adivinar una combinación de 5 números más la super balota, ChatGPT ha indicado que los más propensos a la victoria son:
- 04 - 11 - 23 - 31 - 42 + Balota 07
- 08 - 15 - 20 - 28 - 36 + Balota 12
- 03 - 09 - 18 - 27 - 40 + Balota 05
- 06 - 14 - 22 - 33 - 41 + Balota 02
- 01 - 10 - 19 - 25 - 37 + Balota 15
- 07 - 12 - 21 - 30 - 43 + Balota 09
- 05 - 13 - 24 - 29 - 38 + Balota 14
- 02 - 16 - 26 - 34 - 39 + Balota 11
- 09 - 17 - 28 - 32 - 35 + Balota 04
- 08 - 20 - 23 - 31 - 42 + Balota 16
Predicciones lotería tradicional (4 cifras + serie de 3 cifras)
Las loterías, a diferencia del Baloto, tienen una modalidad de juego diferente, pues el número de premio mayor es de 4 cifras, acompañado de la serie que usualmente suelen ser de 3 cifras, para ello, la IA vaticino:
- 4821 – Serie 137
- 0953 – Serie 502
- 7310 – Serie 004
- 2186 – Serie 725
- 6049 – Serie 318
- 8532 – Serie 901
- 1467 – Serie 256
- 3708 – Serie 642
- 5894 – Serie 873
- 9275 – Serie 119
Predicciones lotería con signo zodiacal (4 cifras + signo)
Algunas loterías como Super Astro ofrecen otra modalidad de ganar, en vez de tener una serie cuentan con signos zodiacales, para ello, la IA señala que una combinación de números junto a signo sería:
- 5032 – Aries
- 2847 – Tauro
- 6971 – Géminis
- 8120 – Cáncer
- 4306 – Leo
- 9754 – Virgo
- 1298 – Libra
- 3481 – Escorpio
- 7605 – Sagitario
- 2469 – Capricornio
Es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta que no dictamina la suerte, pero permite tener una ayuda en la elección de combinaciones y signos.