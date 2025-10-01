Suscribirse

Loterías

Jugadores Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 1 de octubre, ¿tuvo suerte?

Esta lotería se juega todas las tardes en Colombia.

Redacción Loterías
1 de octubre de 2025, 9:18 p. m.
La Lotería de Boyacá juega todos los sábados a las 10:40 de la noche.
Lotería Super Astro Sol. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Este miércoles 1 de octubre se jugó el sorteo número 5250 de la lotería Super Astro Sol, que se juega a las 4 de la tarde en Colombia. En esta, miles de apostadores ponen a prueba su suerte para adivinar los números que aparecen, al azar, en las balotas, junto con una quinta donde se juega un signo zodiacal.

Contexto: ¿Ganó millones de pesos?: números de la suerte de la lotería Astro Sol el martes 30 de septiembre

Para esta jornada, la cifra ganadora es: 4 3 2 7

Los últimos tres dígitos: 3 2 7

Los últimos tres dígitos: 2 7

Y el signo zodiacal ganador es: Acuario

YouTube video player

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: para quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Y para quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Defensa confirmó que en octubre se firmará contrato para comprar los aviones de guerra Gripen

2. Paracaidista británico cae más de 3.000 metros y sobrevive de forma milagrosa en EE. UU.

3. Fiscalía acusó a Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, por corrupción

4. Así se derrumbaron casas en Carolina del Norte tras el paso de dos huracanes: estas son las impactantes imágenes

5. A Gustavo Petro no le gustó el plan de Donald Trump para lograr la paz en Gaza: “Me alegré un instante”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.