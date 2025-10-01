Jugadores Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 1 de octubre, ¿tuvo suerte?

Este miércoles 1 de octubre se jugó el sorteo número 5250 de la lotería Super Astro Sol, que se juega a las 4 de la tarde en Colombia. En esta, miles de apostadores ponen a prueba su suerte para adivinar los números que aparecen, al azar, en las balotas, junto con una quinta donde se juega un signo zodiacal.

Para esta jornada, la cifra ganadora es: 4 3 2 7

Los últimos tres dígitos: 3 2 7

Los últimos tres dígitos: 2 7

Y el signo zodiacal ganador es: Acuario

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.