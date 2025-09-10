Suscribirse

Loterias

¿Jugó el Baloto? Consulte los números ganadores del lunes 8 de septiembre

Esta lotería juega en Colombia todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.

Redacción Loterías
10 de septiembre de 2025, 11:04 a. m.
El Baloto abrió el mes con una nueva combinación de números, en medio de la expectativa de miles de apostadores.
Loterìa Baloto. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Este lunes, 8 de septiembre de 2025, el número ganador del Baloto, con un acumulado de $ 18.600 millones, y la modalidad Revancha, con $ 3.500 millones, han sido revelados.

Contexto: Baloto hoy| Resultados para este sábado 6 de septiembre del 2025: números ganadores

Resultados del Baloto

Acumulado de $18.600 millones

  • 10 - 42 - 13 - 20 - 31
  • Superbalota: 12

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $3.500 millones

  • 34 - 04 - 39 - 27 - 18
  • Superbalota: 09

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. FOTOS | En Nepal la tiranía comunista pretendió cerrar las redes sociales y así terminó

2. Arremetida terrorista del ELN deja tres militares asesinados en Bolívar y Norte de Santander

3. Jornada de protestas en Francia ya deja más de 200 detenidos y centenares de bloqueos

4. Jugadita de Néiser Villarreal a Millonarios se haría oficial con traspaso al extranjero: esto pasó

5. Alarma en transporte escolar: detienen a niño de 9 años que llevaba arma de fuego cargada en autobús

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaBalotoColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.