¿Jugó el chance? Resultados y premios del Chontico día de este lunes 1 de septiembre

Conozca si es el ganador de alguno de los premios que ofrece este sorteo y que dependen de los números acertados.

Redacción Loterías
1 de septiembre de 2025, 7:00 p. m.
Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.
Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

En el sorteo 8175 de la lotería Chontico Día, este lunes, 1 de septiembre de 2025, el número ganador fue el 4276 - 6. Conozca cuáles son sus posibilidades de ganar alguno de los premios de este juego que dependen de los números acertados y la modalidad elegida.

Resultados de la Lotería Chontico Día de este lunes

  • Premio mayor: 4276 - 6
  • Tres últimos: 276
  • Dos últimos: 76
  • Cifra completa: 4276
  • Último número: 6
Resultado EL CHONTICO DIA Lunes 1 de Septiembre de 2025

La dinámica de la Lotería Chontico Día es sencilla y por eso atrae a varios jugadores. Para participar, se debe adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras.

Esas cifras pueden ser seleccionadas por el jugador o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora de billetes. El orden de los números extraídos de una tómbola que contiene del 0 al 9 es crucial para determinar los diferentes premios.

Los ganadores se conocen diariamente en el sorteo del día a la 1:00 p. m. y uno de los mayores atractivos del juego es su flexibilidad, ya que los jugadores tienen la posibilidad de ganar, acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

Sobre el Chontico Día, el sitio web de la lotería explica que juega todos los días, incluido domingos y festivos a la 1:00 de la tarde.

Entre tanto, el segundo sorteo de esta lotería conocido como el Chontico Noche juega de lunes a viernes a las 7:00 de la noche, los sábados a las 10:OO de la noche y los domingos y festivos juega a las 8:00 de la noche.

Resultados de la Lotería Chontico Noche de este lunes

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

¿Qué espera para ganar alguno de los premios que ofrece esta lotería? Verifique los resultados y descubra si es uno de los afortunados ganadores según el número de aciertos y el valor del billete jugado.

