¿Jugó el Sinuano Día? Lista de números ganadores del sorteo y premios de hoy, miércoles 10 de septiembre

La lotería juega todos los días a las 2:30 de la tarde.

10 de septiembre de 2025, 10:18 p. m.
Este 2 de noviembre de 2024, el sorteo 12438 de la Lotería de Sinuano Día anunció el número ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos, dejando expectantes a miles de jugadores.
La Lotería de Sinuano Día | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

En la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 13.061 de la Lotería Sinuano Día, una de las más tradicionales y queridas del país.

En este juego de azar, los participantes intentan acertar un número compuesto por cinco balotas que son sorteadas. Esta es una dinámica que ya es parte del día a día de muchos hogares del Caribe colombiano.

Como todos los días, el sorteo de Sinuano Día se transmitió en vivo por el canal regional Telecaribe.

El próximo sorteo de El Sinuano Día se realizará este 11 de septiembre de 2025 a las 2:30 p. m.

El Sinuano Día, sorteo 13.061:

  • Número ganador: 3797
  • Dos últimas cifras: 97
  • Tres últimas cifras: 797
  • La quinta: 1
Números ganadores de los últimos siete sorteos de El Sinuano Día

  • 9 de septiembre de 2025: 2137
  • 8 de septiembre de 2025: 2014
  • 7 de septiembre de 2025: 8830
  • 6 de septiembre de 2025: 2052
  • 5 de septiembre de 2025: 3852
  • 4 de septiembre de 2025: 3357
  • 3 de septiembre de 2025: 6223
Números ganadores de los últimos siete sorteos de El Sinuano Noche

  • 9 de septiembre de 2025: 0983
  • 8 de septiembre de 2025: 9937
  • 7 de septiembre de 2025: 2420
  • 6 de septiembre de 2025: 3664
  • 5 de septiembre de 2025: 7675
  • 4 de septiembre de 2025: 8800
  • 3 de septiembre de 2025: 8800

