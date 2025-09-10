¿Jugó el Sinuano Día? Lista de números ganadores del sorteo y premios de hoy, miércoles 10 de septiembre

En la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 13.061 de la Lotería Sinuano Día, una de las más tradicionales y queridas del país.

En este juego de azar, los participantes intentan acertar un número compuesto por cinco balotas que son sorteadas. Esta es una dinámica que ya es parte del día a día de muchos hogares del Caribe colombiano.

Como todos los días, el sorteo de Sinuano Día se transmitió en vivo por el canal regional Telecaribe.

El próximo sorteo de El Sinuano Día se realizará este 11 de septiembre de 2025 a las 2:30 p. m.

El Sinuano Día, sorteo 13.061:

Número ganador: 3797

Dos últimas cifras: 97

Tres últimas cifras: 797

La quinta: 1

Números ganadores de los últimos siete sorteos de El Sinuano Día

9 de septiembre de 2025: 2137

8 de septiembre de 2025: 2014

7 de septiembre de 2025: 8830

6 de septiembre de 2025: 2052

5 de septiembre de 2025: 3852

4 de septiembre de 2025: 3357

3 de septiembre de 2025: 6223

