LOTERÍAS
¿Jugó El Sinuano Día y Noche? Estos fueron los números ganadores del jueves 23 de octubre
Por medio del Canal Telecaribe se puede dar seguimiento a los dos sorteos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En el desarrollo de este jueves 23 de octubre de 2025 se jugó un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano Día.
Por medio de un sorteo en el cual los usuarios deben acertar el número de 5 balotas, se llevó a cabo uno de los juegos de azar más populares del Caribe colombiano.
Cada vez que se realiza un sorteo en el país, los jugadores siguen de cerca los resultados oficiales por medio de las redes sociales, con la esperanza de confirmar si su jugada fue la afortunada.
Resultado de El Sinuano Día
Conozca las diferentes combinaciones ganadores del último sorteo de la lotería El Sinuano Día.
- Número ganador: 3266
- Dos últimas cifras: 66
- Tres últimas cifras: 266
- La quinta: 9
Resultado de El Sinuano Noche
El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:
Número ganador: (Pendiente)
Dos últimas cifras: (Pendiente)
Tres últimas cifras: (Pendiente)
La quinta: (Pendiente)
Los últimos sorteos de El Sinuano Día
- Sorteo del 22 de octubre de 2025: 4737
- Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8270
- Sorteo del 20 de octubre de 2025: 3253
- Sorteo del 19 de octubre de 2025: 3079
- Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144
- Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458
- Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983
Los últimos sorteos de El Sinuano Noche
- Sorteo del 22 de octubre de 2025: 5234
- Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8601
- Sorteo del 20 de octubre de 2025: 8669
- Sorteo del 19 de octubre de 2025: 7461
- Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2092
- Sorteo del 17 de octubre de 2025: 3805
- Sorteo del 16 de octubre de 2025: 6452.