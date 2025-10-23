Suscribirse

Los números que cayeron en La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves 23 de octubre: conozca la combinación ganadora

Esta importante lotería ya jugó su más reciente sorteo y dejó una nueva cifra ganadora, revise porque puede ser la suya.

Redacción Loterías
23 de octubre de 2025, 3:48 p. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
Resultados de Lotería La Antioqueñita. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

La Antioqueñita es uno de los sorteos más reconocidos del país, realizado diariamente en Colombia y que cuenta con dos ediciones: una en la mañana y otra en la tarde, brindando a los jugadores más oportunidades de obtener un premio.

Para participar, basta con seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9, realizar la apuesta y esperar a conocer si la fortuna estuvo de su lado. Además, para aumentar sus posibilidades de ganar más dinero, también cuenta con la opción de jugar La Quinta, con lo que agregará un número más.

Este tradicional juego de azar se efectúa todos los días a las 10:00 a. m., mientras que los domingos y días festivos se lleva a cabo a las 12:00 del mediodía.

En la jornada de este jueves, 23 de octubre de 2025, el número ganador fue 6940, acompañado por la balota ´La Quinta’ número 7.

Contexto: Resultados del Baloto: verifique si se llevó millones de pesos el miércoles 22 de octubre

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 23 de octubre de 2025

  • Número ganador: 6940
  • Quinta balota: 7
La Antioqueñita 1 - 23 octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Si en esta oportunidad no tuvo suerte, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se realiza a las 4:00 p. m.

Los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 23 de octubre de 2025

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 23 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Resultado de la Lotería de Manizales: ganador del sorteo del jueves 23 de octubre

Por si se perdió los más recientes sorteos y no sabe si es el ganador, estos fueron los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta importante lotería antioqueña:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 22 de octubre de 2025: 4070 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: 2454 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 9568 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 22 de octubre de 2025: 5576 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: 9322 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 9513 – Quinta balota: 9

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este viernes 24 de octubre a las 10:00 a. m. y podrá seguirlo a través del mencionado canal de YouTube.

