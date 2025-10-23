Loterías
Resultado de la Lotería de Manizales: ganador del sorteo del jueves 23 de octubre
Estos son los números ganadores del último sorteo.
La Lotería de Manizales realizó su sorteo habitual la noche de este miércoles, 22 de octubre de 2025, como cada semana a las 11:00 p.m. El número ganador del premio mayor sortea 2.600 millones de pesos.
Premio mayor Lotería de Manizales
- Número: 1463.
- Serie: 006.
Resultado de los 3 sorteos anteriores
En las últimas semanas, la Lotería de Manizales ha entregado los siguientes resultados:
- 15 de octubre de 2025: número 1727 de la serie 232.
- 8 de octubre de 2025: número 0766 de la serie 093.
- 1 de octubre de 2025: número 1199 de la serie 058.
Estos sorteos reflejan la constancia del juego y la expectativa que genera entre miles de apostadores en todo el país, quienes siguen con atención los resultados de cada miércoles.
Cómo reclamar el premio ganador
El premio mayor y los demás premios de la Lotería de Manizales pueden reclamarse en cualquiera de las agencias autorizadas de la lotería en Colombia. Para hacerlo, el ganador debe presentar el billete original y su cédula de ciudadanía.
En caso de que el monto del premio sea superior a 100 millones de pesos, el trámite debe realizarse directamente en la sede principal de la Lotería de Manizales, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales. Allí se realiza la validación oficial y el proceso de pago correspondiente.