Resultado de la Lotería de Manizales: ganador del sorteo del jueves 23 de octubre

Estos son los números ganadores del último sorteo.

Redacción Loterías
23 de octubre de 2025, 11:09 a. m.
Los resultados de la Lotería de Manizales, que han generado grandes expectativas y sueños de fortuna para quienes participaron en estos sorteos.
Los resultados de la Lotería de Manizales, que han generado grandes expectativas y sueños de fortuna para quienes participaron en estos sorteos. | Foto: iStockphoto / Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realizó su sorteo habitual la noche de este miércoles, 22 de octubre de 2025, como cada semana a las 11:00 p.m. El número ganador del premio mayor sortea 2.600 millones de pesos.

Premio mayor Lotería de Manizales

  • Número: 1463.
  • Serie: 006.
Resultado LOTERIA DE MANIZALES Miercoles 22 de Octubre de 2025

Resultado de los 3 sorteos anteriores

En las últimas semanas, la Lotería de Manizales ha entregado los siguientes resultados:

  • 15 de octubre de 2025: número 1727 de la serie 232.
  • 8 de octubre de 2025: número 0766 de la serie 093.
  • 1 de octubre de 2025: número 1199 de la serie 058.

Estos sorteos reflejan la constancia del juego y la expectativa que genera entre miles de apostadores en todo el país, quienes siguen con atención los resultados de cada miércoles.

Cómo reclamar el premio ganador

El premio mayor y los demás premios de la Lotería de Manizales pueden reclamarse en cualquiera de las agencias autorizadas de la lotería en Colombia. Para hacerlo, el ganador debe presentar el billete original y su cédula de ciudadanía.

Este fue el ganador en la segunda semana de octubre.
Miles de colombianos siguieron atentos el resultado del sorteo de la Lotería de Manizales correspondiente al miércoles 15 de octubre. | Foto: Getty images/Jesús Chacín/Montaje:Semana

En caso de que el monto del premio sea superior a 100 millones de pesos, el trámite debe realizarse directamente en la sede principal de la Lotería de Manizales, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales. Allí se realiza la validación oficial y el proceso de pago correspondiente.

