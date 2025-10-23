La Lotería de Manizales realizó su sorteo habitual la noche de este miércoles, 22 de octubre de 2025, como cada semana a las 11:00 p.m. El número ganador del premio mayor sortea 2.600 millones de pesos.

Premio mayor Lotería de Manizales

Número: 1463 .

. Serie: 006.

Resultado de los 3 sorteos anteriores

En las últimas semanas, la Lotería de Manizales ha entregado los siguientes resultados:

15 de octubre de 2025: número 1727 de la serie 232 .

número de la serie . 8 de octubre de 2025: número 0766 de la serie 093 .

número de la serie . 1 de octubre de 2025: número 1199 de la serie 058.

Estos sorteos reflejan la constancia del juego y la expectativa que genera entre miles de apostadores en todo el país, quienes siguen con atención los resultados de cada miércoles.

Cómo reclamar el premio ganador

El premio mayor y los demás premios de la Lotería de Manizales pueden reclamarse en cualquiera de las agencias autorizadas de la lotería en Colombia. Para hacerlo, el ganador debe presentar el billete original y su cédula de ciudadanía.

