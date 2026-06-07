Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este sábado 6 de junio de 2026

La noche del sábado 6 de junio estuvo marcada por una nueva edición de Super Astro Luna, que llevó a cabo su sorteo número 8145 y volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores en todo el país. Este popular juego de azar ofrece como premio principal una suma equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este sábado 6 de junio

Durante la transmisión oficial, realizada a través de Canal 1, se reveló que el número ganador de la jornada fue el 1281, correspondiente al signo zodiacal Libra, combinación que se llevó el premio mayor del sorteo.

Tras conocerse el resultado, los participantes comenzaron a verificar sus apuestas para comprobar si resultaron favorecidos con alguno de los premios disponibles. Como es habitual, se recomienda revisar cuidadosamente los números jugados y conservar el comprobante de la apuesta para cualquier trámite de reclamación.

La emoción continuará este domingo 7 de junio de 2026, cuando se realice un nuevo sorteo de Super Astro Luna a partir de las 8:30 de la noche. La transmisión podrá seguirse en vivo por Canal 1, mientras que los resultados oficiales también estarán disponibles a través de los canales autorizados y la plataforma oficial del juego.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 5 de junio de 2026: número 1879 con el signo Cáncer.

número con el signo Sorteo del 4 de junio de 2026: número 5636 con el signo Tauro.

número con el signo Sorteo del 3 de junio de 2026: número 4594 con el signo Sagitario.

Super Astro Luna Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.