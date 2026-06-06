Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este sábado 6 de junio

Los juegos de chance siguen siendo una de las alternativas de azar preferidas por miles de colombianos, que diariamente participan con la esperanza de acertar los números ganadores. Este sábado 6 de junio se realizaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, resultados que generan gran expectativa entre los apostadores de diferentes regiones del país.

Gracias a la variedad de modalidades y posibilidades de juego, estos sorteos mantienen una alta popularidad entre quienes buscan obtener premios mediante combinaciones de dos, tres o cuatro cifras. Además, las distintas franjas horarias en las que se desarrollan permiten que más personas tengan la oportunidad de participar.

Tras la publicación de los resultados, los jugadores pueden verificar sus apuestas y comprobar si lograron algún acierto. Para ello, es importante revisar cuidadosamente los números sorteados y contrastarlos con la información registrada en el tiquete.

Asimismo, las entidades organizadoras recomiendan conservar el comprobante de juego en óptimas condiciones, ya que este documento es indispensable para realizar cualquier trámite relacionado con el cobro de premios en los puntos autorizados.

Resultados sorteos del sábado 6 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7506

La Quinta: 8

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche