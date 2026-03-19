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¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de marzo de 2026

Los sorteos se realizan todos los días, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes prefieren resultados rápidos y constantes.

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Redacción Loterías
19 de marzo de 2026, 10:33 a. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales de Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, continúa captando la atención de miles de jugadores que confían en la suerte con la expectativa de obtener atractivos premios.

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Su modalidad de juego ofrece dos oportunidades diarias para participar, una en la mañana y otra en la tarde, lo que aumenta las posibilidades de ganar para los apostadores.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 19 de marzo, el número ganador fue el 5135, acompañado de la balota La Quinta número 9.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 19 de marzo de 2026

  • Número ganador: 5135
  • Quinta balota: 9
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

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Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 19 de marzo de 2026

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Resultado de la lotería del Meta: Consulte si fue el afortunado ganador este miércoles 18 de marzo

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 18 de marzo de 2026: 4008 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 17 de marzo de 2026: 4083 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 16 de marzo de 2026: 4908 – Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 18 de marzo de 2026: 6465 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 17 de marzo de 2026: 7337 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 16 de marzo de 2026: 4051 – Quinta balota: 2

Recuerde que el próximo sorteo de La Antioqueñita Día se jugará este viernes, 20 de marzo de 2026, donde los apostadores tendrán un nuevo día para jugar, ganar y cambiar sus vidas para siempre.