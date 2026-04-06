¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 6 de abril de 2026

La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales de Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario, continúa captando la atención de miles de jugadores que confían en la suerte con la expectativa de obtener atractivos premios.

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Su modalidad de juego ofrece dos oportunidades diarias para participar, una en la mañana y otra en la tarde, lo que aumenta las posibilidades de ganar para los apostadores.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este lunes, 6 de abril, el número ganador fue el 5301, acompañado de la balota La Quinta número 2.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 6 de abril de 2026

Número ganador: 5301

Quinta balota: 2

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 6 de abril de 2026

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

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Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 5 de abril de 2026: 2988 – Quinta balota: 9 .

– Quinta balota: 9 Sorteo del 4 de abril de 2026: 2749 – Quinta balota: 1.

– Quinta balota: Sorteo del 3 de abril de 2026: 9750 – Quinta balota: 3.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 5 de abril de 2026: 3050 – Quinta balota: 1.

– Quinta balota: Sorteo del 4 de abril de 2026: 9176 – Quinta balota: 6.

– Quinta balota: Sorteo del 3 de abril de 2026: 4312 – Quinta balota: 0.

Recuerde que el próximo sorteo de La Antioqueñita Día se jugará este martes, 7 de abril de 2026, donde los apostadores tendrán un nuevo día para jugar, ganar y cambiar sus vidas para siempre.