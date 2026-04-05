La jornada de este domingo, 5 de abril, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 5860-7, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos realizados este sábado 10 de enero de 2026. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

A este resultado se sumó la habitual ‘quinta’, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 5, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 5 de abril

Número ganador de cuatro cifras: 5860

Número ganador de cinco cifras: 7

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 5 de abril

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el lunes, 6 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde.

Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Así puede confirmar si ganó el sorteo

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

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Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.

Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.

La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.

Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.