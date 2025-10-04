Suscribirse

¿Jugó La Antioqueñita? Mire los resultados de los sorteos de Día y Tarde de este sábado 4 de octubre

Conozca cuál fue la cifra ganadora de los más recientes sorteos de esta importante lotería de Antioquia.

Redacción Loterías
4 de octubre de 2025, 3:41 p. m.
Lotería La Antioqueñita.
Lotería La Antioqueñita. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

La lotería La Antioqueñita realizó nuevamente su sorteo este sábado 4 de octubre, entregando un nuevo resultado que mantuvo la expectativa entre los jugadores que confiaron en su suerte.

Este tradicional chance, con dos ediciones diarias —una en la mañana y otra en la tarde—, continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares del departamento de Antioquia.

El mecanismo del juego consiste en elegir cuatro números comprendidos entre el 0 y el 9. Sin embargo, recientemente se añadió la posibilidad de incluir una quinta balota, lo que amplía las combinaciones posibles y, por ende, las oportunidades de obtener un premio.

En el sorteo número 6053, realizado en la mañana de este sábado, la cifra ganadora fue 2451, mientras que la quinta balota correspondió al número 4.

Contexto: Afortunado ganador de la lotería de Medellín: consulte los números de la suerte del viernes 3 de octubre

Resultados del sorteo 6053 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2451
  • Quinta balota: 4
La Antioqueñita 1 - 4 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

La versión vespertina del sorteo se desarrollará a las 4:00 p. m., y los interesados pudieron seguirla en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana. Por ello, los resultados continúan estando pendientes.

Resultado sorteo 6054 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 4 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Resultados de la Lotería de Risaralda este viernes, 3 de octubre: ¿tiene el número ganador?

Para quienes deseen conocer los resultados más recientes, estas fueron las combinaciones ganadoras de las últimas tres jornada:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 3 de octubre de 2025: 3552 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 2 de octubre de 2025: 3068 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 1 de octubre de 2025: 6514 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 3 de octubre de 2025: 4230 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 2 de octubre de 2025: 6641 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 1 de octubre de 2025: 9525 – Quinta balota: 9

El próximo sorteo de La Antioqueñita se llevará a cabo este domingo 5 de octubre a las 10:00 a. m., correspondiente a la edición del Día, y podrá seguirse en directo como es habitual.

Cabe destacar que en Colombia, las loterías son una forma de entretenimiento regulada que ofrece premios económicos atractivos, siempre bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de controlar y garantizar la transparencia de estos juegos en el país.

