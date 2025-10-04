¿Jugó La Antioqueñita? Mire los resultados de los sorteos de Día y Tarde de este sábado 4 de octubre

La lotería La Antioqueñita realizó nuevamente su sorteo este sábado 4 de octubre, entregando un nuevo resultado que mantuvo la expectativa entre los jugadores que confiaron en su suerte.

Este tradicional chance, con dos ediciones diarias —una en la mañana y otra en la tarde—, continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares del departamento de Antioquia.

El mecanismo del juego consiste en elegir cuatro números comprendidos entre el 0 y el 9. Sin embargo, recientemente se añadió la posibilidad de incluir una quinta balota, lo que amplía las combinaciones posibles y, por ende, las oportunidades de obtener un premio.

En el sorteo número 6053, realizado en la mañana de este sábado, la cifra ganadora fue 2451, mientras que la quinta balota correspondió al número 4.

Resultados del sorteo 6053 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 2451

Quinta balota: 4

La versión vespertina del sorteo se desarrollará a las 4:00 p. m., y los interesados pudieron seguirla en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana. Por ello, los resultados continúan estando pendientes.

Resultado sorteo 6054 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Para quienes deseen conocer los resultados más recientes, estas fueron las combinaciones ganadoras de las últimas tres jornada:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 3 de octubre de 2025: 3552 – Quinta balota: 2

Quinta balota: Sorteo del 2 de octubre de 2025: 3068 – Quinta balota: 6

Quinta balota: Sorteo del 1 de octubre de 2025: 6514 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 3 de octubre de 2025: 4230 – Quinta balota: 3

Quinta balota: Sorteo del 2 de octubre de 2025: 6641 – Quinta balota: 9

Quinta balota: Sorteo del 1 de octubre de 2025: 9525 – Quinta balota: 9

El próximo sorteo de La Antioqueñita se llevará a cabo este domingo 5 de octubre a las 10:00 a. m., correspondiente a la edición del Día, y podrá seguirse en directo como es habitual.