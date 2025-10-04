Loterías
Resultados de la Lotería de Risaralda este viernes, 3 de octubre: ¿tiene el número ganador?
Le contamos cuál fue el número ganador de la Lotería de Risaralda para el último sorteo del viernes.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
A las 11:00 p.m. de este viernes, 3 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2919 de la Lotería de Risaralda. Los canales oficiales de la organización, y la transmisión por televisión y redes, dejaron al número ganador.
Sorteo 2919 de la Lotería de Risaralda
Así las cosas, y tratándose de una de las loterías mas jugadas en Colombia, así quedó el afortunado ganador de la Lotería de Risaralda, para un premio mayor de 2.333 millones de pesos.
Número ganador: 7714
Serie: 224
Cabe recordar que no solo gana quien acierte el premio mayor. A continuación, en la transmisión oficial del evento, los afortunados que se hicieron con los demás secos, mismos que también dan oportunidades de ganar.
Plan de premios de la Lotería de Risaralda
Si desea probar suerte en esta lotería, le recordamos cómo funciona el plan de premios:
- El Gordo de Risaralda: 300 millones de pesos.
- Ángel de la Suerte: 200 millones de pesos.
- Mula Millonaria: 150 millones de pesos.
- Milagro Millonario: 80 millones de pesos.
- Guaca de Oro: 60 millones de pesos (3 premios).
- Cofre de Diamantes: 50 millones de pesos (5 premios).
- Trébol de la Fortuna: 40 millones de pesos (3 premios).
- Secos de Perla: 35 millones de pesos (5 premios).
- Cosecha Millonaria: 30 millones de pesos (11 premios).
Últimos tres ganadores de la Lotería de Risaralda
Participe en el próximo sorteo de la Lotería de Risaralda, mismo que se llevará a cabo el viernes 10 de octubre de 2025, también a las 11:00 p.m. Tome en cuenta los últimos tres ganadores:
- 26 de septiembre de 2025: número 1221 de la serie 198.
- 19 de septiembre de 2025: número 7350 de la serie 221.
- 12 de septiembre de 2025: número 8878 de la serie 038.