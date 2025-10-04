Suscribirse

Loterías

Resultados de la Lotería de Risaralda este viernes, 3 de octubre: ¿tiene el número ganador?

Le contamos cuál fue el número ganador de la Lotería de Risaralda para el último sorteo del viernes.

Redacción Loterías
4 de octubre de 2025, 11:00 a. m.
Lotería de Risaralda - viernes 3 de octubre.
Lotería de Risaralda - viernes 3 de octubre. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeño: logo Lotería de Risaralda.

A las 11:00 p.m. de este viernes, 3 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2919 de la Lotería de Risaralda. Los canales oficiales de la organización, y la transmisión por televisión y redes, dejaron al número ganador.

Sorteo 2919 de la Lotería de Risaralda

Así las cosas, y tratándose de una de las loterías mas jugadas en Colombia, así quedó el afortunado ganador de la Lotería de Risaralda, para un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

Número ganador: 7714

Serie: 224

Cabe recordar que no solo gana quien acierte el premio mayor. A continuación, en la transmisión oficial del evento, los afortunados que se hicieron con los demás secos, mismos que también dan oportunidades de ganar.

YouTube video player
Contexto: Lotería Super Astro Sol: estos son los ganadores del sorteo del viernes 3 de octubre

Plan de premios de la Lotería de Risaralda

Si desea probar suerte en esta lotería, le recordamos cómo funciona el plan de premios:

  • El Gordo de Risaralda: 300 millones de pesos.
  • Ángel de la Suerte: 200 millones de pesos.
  • Mula Millonaria: 150 millones de pesos.
  • Milagro Millonario: 80 millones de pesos.
  • Guaca de Oro: 60 millones de pesos (3 premios).
  • Cofre de Diamantes: 50 millones de pesos (5 premios).
  • Trébol de la Fortuna: 40 millones de pesos (3 premios).
  • Secos de Perla: 35 millones de pesos (5 premios).
  • Cosecha Millonaria: 30 millones de pesos (11 premios).

Últimos tres ganadores de la Lotería de Risaralda

Participe en el próximo sorteo de la Lotería de Risaralda, mismo que se llevará a cabo el viernes 10 de octubre de 2025, también a las 11:00 p.m. Tome en cuenta los últimos tres ganadores:

