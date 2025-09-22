¿Jugó la Lotería del Tolima? Estos son los números ganadores del lunes, 22 de septiembre

Este lunes, 22 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 4136 de la Lotería del Tolima que entregó el premio mayor de 3.500 millones de pesos.

“¡Hoy es el día de la suerte! Juega la Lotería del Tolima y conviértete en el próximo ganador de grandes premios. Compra tu billete, apuéstale a tus sueños y recuerda: ¡la tradición de ganar está aquí!“, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Esta noche se entregaron más de $13.400 millones en premios. Además, se jugó un bono por $30 millones para un viaje en crucero.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

Premio mayor de 3.500 millones de pesos

Número 3041 de la serie 78.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 6198 de la serie 245

de la serie Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 8850 de la serie 027

de la serie Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 4556 de la serie 47