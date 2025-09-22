Suscribirse

Loterías

¿Jugó la Lotería del Tolima? Estos son los números ganadores del lunes, 22 de septiembre

Esta noche se entregaron más de $13.400 millones en premios.

Redacción Loterías
23 de septiembre de 2025, 4:06 a. m.
Se llevó a cabo el sorteo 4136 de la Lotería del Tolima.
Se llevó a cabo el sorteo 4136 de la Lotería del Tolima. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este lunes, 22 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 4136 de la Lotería del Tolima que entregó el premio mayor de 3.500 millones de pesos.

¡Hoy es el día de la suerte! Juega la Lotería del Tolima y conviértete en el próximo ganador de grandes premios. Compra tu billete, apuéstale a tus sueños y recuerda: ¡la tradición de ganar está aquí!“, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Esta noche se entregaron más de $13.400 millones en premios. Además, se jugó un bono por $30 millones para un viaje en crucero.

Contexto: Lotería del Tolima: vea los últimos resultados para este lunes, 15 de septiembre del 2025

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

Premio mayor de 3.500 millones de pesos

  • Número 3041 de la serie 78.
Resultado LOTERIA DEL TOLIMA Lunes 22 de Septiembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 6198 de la serie 245
  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 8850 de la serie 027
  • Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 4556 de la serie 47

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima se jugará el lunes, 29 de septiembre, a partir de las 10:30 de la noche.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Muerte de B King: exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ hicieron polémicas declaraciones

2. Senador Alejandro Chacón denuncia amenazas de muerte: “Le matamos hasta el perro”

3. Casas a solo 1 dólar en Estados Unidos: estos son los requisitos que piden a los compradores

4. Lionel Messi dijo si Ousmane Dembélé es merecedor del Balón de Oro 2025: contundente comentario

5. Uno de los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’ no logró seguir adelante y su equipo sufrió las consecuencias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería del TolimaLoterías de hoyResultados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.