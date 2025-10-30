Loterías
La Antioqueñita Día y Tarde: así quedaron los sorteos de este jueves, 30 de octubre
Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de este importante juego de azar.
Las loterías se han posicionado como una de las formas de entretenimiento más populares en el mundo, ya que millones de personas confían en que una combinación de números pueda transformar su realidad económica y convertirlos en millonarios en cuestión de segundos.
En Colombia, una de las más tradicionales y con mayor reconocimiento es La Antioqueñita, un sorteo que se celebra todos los días en el departamento de Antioquia. Esta ofrece dos oportunidades diarias para tentar la suerte: una en la mañana y otra en la tarde.
El mecanismo del juego es bastante simple: los participantes deben elegir una combinación de cuatro cifras que van del 0 al 9. A esta modalidad clásica se le ha incorporado recientemente una opción adicional denominada ‘La Quinta’, que añade una balota extra y amplía las posibilidades de obtener premios de mayor valor.
Durante la jornada del jueves 30 de octubre, se realizó el sorteo número 6105 de La Antioqueñita Día, el cual fue transmitido en directo a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta edición, la combinación ganadora correspondió al número 8782, acompañado por la quinta balota número 1.
Resultado sorteo 6105 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 8782
- Quinta balota: 1
Este mismo jueves, a las 4:00 p. m., se llevará a cabo el sorteo vespertino correspondiente a La Antioqueñita Tarde, identificado con el número 6106, cuyos resultados fueron los siguientes:
Resultado sorteo 6106 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Asimismo, en los días recientes se han publicado los resultados de sorteos anteriores, tanto de la versión diurna como de la de la tarde, lo que mantiene viva la expectativa de los jugadores habituales.
Resultados recientes – La Antioqueñita Día
- Sorteo del 29 de octubre de 2025: 5068 – Quinta balota: 3
- Sorteo del 28 de octubre de 2025: 1058 – Quinta balota: 2
- Sorteo del 27 de octubre de 2025: 6826 – Quinta balota: 3
Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 29 de octubre de 2025: 1988 – Quinta balota: 9
- Sorteo del 28 de octubre de 2025: 5295 – Quinta balota: 5
- Sorteo del 27 de octubre de 2025: 5496 – Quinta balota: 4
Finalmente, el próximo sorteo de La Antioqueñita Día está programado para el viernes 31 de octubre de 2025 a las 10:00 a. m., dando continuidad a una tradición que, con el paso del tiempo, sigue despertando emoción, ilusión y esperanza entre miles de apostadores en todo el territorio colombiano.