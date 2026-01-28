Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este miércoles, 28 de enero

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de alguno de los sorteos de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
28 de enero de 2026, 3:13 p. m.
La Antioqueñita Día y Tarde
La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Las loterías se han consolidado como un pasatiempo profundamente arraigado en Colombia y diferentes partes del mundo. Para millones de jugadores, acertar una combinación numérica significa la posibilidad de transformar su situación económica de manera inmediata.

En el país, una de las apuestas más tradicionales es La Antioqueñita, un sorteo que se realiza diariamente en el departamento de Antioquia y que ofrece dos oportunidades de juego: una en la mañana y otra en la tarde.

En este contexto, este miércoles, 28 de enero de 2026, se llevó a cabo la primera edición de esta jornada de esta lotería, bajo el sorteo número 6285, dando como resultado la combinación ganadora 3799, con ‘La Quinta’ balota número 2.

Resultados del sorteo 6285 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3799
  • Quinta balota: 2
YouTube video QLj3pSgZRtI thumbnail

En la edición de la tarde, La Antioqueñita juega a las 4:00 p. m., encontrando la transmisión de los resultados en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana.

Resultado del sorteo 6286 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video kLv1kbSBO7o thumbnail
Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos de esta lotería, a continuación encontrará un resumen de ambas ediciones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 27 de enero de 2026: 1704 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 26 de enero de 2026: 3472 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 25 de enero de 2026: 0803 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 27 de enero de 2026: 1713 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 26 de enero de 2026: 6265 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 25 de enero de 2026: 5964 – Quinta balota: 2

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este jueves 29 de enero a las 10:00 de la mañana.

Noticias Destacadas