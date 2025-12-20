LOTERÍAS

La Antioqueñita Día y Tarde: revise si su número salió ganador en los sorteos de este sábado, 20 de diciembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de alguno de los sorteos de este importante juego de azar.

20 de diciembre de 2025, 5:17 p. m.
En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Durante la jornada de este sábado, 20 de diciembre, se realizó un nuevo sorteo de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 1812, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 1.

YouTube video VxM-zmEm8ew thumbnail

Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día, hoy sábado

  • Número ganador: 1812
  • Quinta balota: 1
Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este sábado a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTubeLa Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado de La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Quinta balota: (Pendiente)

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este domingo, 21 de diciembre, con transmisión en vivo, como es costumbre.

