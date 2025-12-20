La Antioqueñita Día y Tarde: revise si su número salió ganador en los sorteos de este sábado, 20 de diciembre

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este viernes, 19 de diciembre de 2025

Durante la jornada de este sábado, 20 de diciembre, se realizó un nuevo sorteo de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 1812, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 1.

Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día, hoy sábado

Número ganador: 1812

Quinta balota: 1

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este sábado a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTubeLa Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: (Pendiente)

Quinta balota: (Pendiente)

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este domingo, 21 de diciembre, con transmisión en vivo, como es costumbre.