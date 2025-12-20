Loterías

Lotería de Medellín el viernes 19 de diciembre: verifique si ganó millones de pesos

Este juego premia a los colombianos todos los viernes.

Redacción Loterías
20 de diciembre de 2025, 11:07 a. m.
El tradicional sorteo de la Lotería de Medellín volvió a llenar de ilusión a los colombianos.
El sorteo número 4814 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes, 19 de diciembre, a las 11:00 p.m., entregó su premio mayor de $16.000 millones de pesos a un número afortunado. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del viernes 19 de diciembre de 2025

Así las cosas, las balotas jugaron que:

  • El número ganador es: 7114
  • Serie: 281

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

  • Dos secos de $1.000 millones
  • Dos secos de $700 millones
  • Dos de $500 millones
  • 6 secos de $100 millones
  • 7 de $50 millones
  • 10 premios de $20 millones
  • 15 de $10 millones

Lo que amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

