Descubra si fue el afortunado ganador de la Lotería de Santander, este viernes 19 de diciembre: número del premio mayor

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, a partir de las 11:00 p.m. se llevó a cabo el sorteo número 5049 de la Lotería de Santander, una de las más populares de Colombia. El número ganador fue el 5539 con la serie 251.

El número puede contrastarse con la transmisión oficial del evento, así como también con la web de la Lotería de Santander. Recuerde que esta lotería se juega todos los viernes, a partir de las 11:00 p.m. y en SEMANA siempre le mostramos los resultados.

Sorteo 5049 de la Lotería de Santander: transmisión oficial

Número ganador: 5539

Serie: 251

Últimos tres números ganadores de la Lotería de Santander

Revise cómo fue el comportamiento de los últimos tres números ganadores en la Lotería de Santander, que van desde el 28 de noviembre hasta el pasado 12 de diciembre.

4166 - serie 195 : viernes, 12 de diciembre de 2025

: viernes, 12 de diciembre de 2025 3611 – serie 254: viernes, 5 de diciembre de 2025

viernes, 5 de diciembre de 2025 2372 – serie 079: viernes, 28 de noviembre de 2025

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del viernes 19 de diciembre de 2025

Si resulta ganador, ¿Cómo se reclama el premio en la Lotería de Santander?

“Para reclamar un premio de la Lotería Santander debes presentar el billete original. Si el premio es superior a 3 millones de pesos, dirígete a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete. Para premios menores, puedes acudir a agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con tu lotero de confianza”, reza en la web oficial de la Lotería.

Así es el plan de premios en la Lotería de Santander