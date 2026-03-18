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La jugada del día: resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 18 de marzo

Ya se conocen los resultados de este importante juego de azar, verifique si su número fue uno de los afortunados en este popular sorteo.

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Redacción Loterías
18 de marzo de 2026, 10:09 a. m.
Lotería La Antioqueñita.
Lotería La Antioqueñita. Foto: Getty Images y logo oficial de la Lotería La Antioqueñita.

Este miércoles, 18 de marzo de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 17 de marzo de 2026, sorteo 4747

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

A lo largo del día, el interés de los jugadores se mantuvo elevado, ya que este juego forma parte de la tradición en Antioquia y continúa consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de las apuestas regionales.

Antioqueñita Día y Tarde
Últimos resultados de la Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

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En el sorteo número 6383 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 4008, mientras que la quinta balota extraída fue el 1.

Resultados del sorteo 6383 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4008
  • Quinta balota: 1
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6384 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Estos son los números ganadores de la Lotería de la Cruz Roja del martes 17 de marzo de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 17 de marzo de 2026: 4083 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 16 de marzo de 2026: 4908 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 15 de marzo de 2026: 5864 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 17 de marzo de 2026: 7337 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 16 de marzo de 2026: 4051 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 15 de marzo de 2026: 7802 – Quinta balota: 7

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para realizarse el jueves 19 de marzo a las 10:00 de la mañana.