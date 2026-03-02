¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 2 de marzo

Este lunes, 2 de febrero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas de la mañana y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6351 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este lunes, la combinación ganadora fue la 5322. Además, la quinta bolita que salió fue la 5.

Resultados del sorteo 6351 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 5322

Quinta balota: 5

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6352 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 3 de marzo, a las 10:00 de la mañana.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 1 de marzo de 2026: 1369 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 28 de febrero de 2026: 7899 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 27 de febrero de 2026: 9587 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde