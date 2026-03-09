Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de marzo

Conozca si su combinación fue la ganadora en el más reciente sorteo de La Antioqueñita.

Redacción Loterías
9 de marzo de 2026, 10:31 a. m.
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde.

La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad La Quinta, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6365 de este lunes 9 de marzo, la combinación ganadora fue 7955, acompañada por La Quinta balota número 9.

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este domingo, 8 de marzo

Resultados del sorteo 6365 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7955
  • Quinta balota: 9
YouTube video Pi8WSrYeK0c thumbnail

La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultado del sorteo 6366 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video OftqWAC7Buw thumbnail
Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña: sorteos día y noche de este 8 de marzo

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de esta lotería, a continuación podrá encontrar un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 8 de marzo de 2026: 4721 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 7 de marzo de 2026: 2923 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 6 de marzo de 2026: 8927 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 8 de marzo de 2026: 2809 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 7 de marzo de 2026: 4577 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 6 de marzo de 2026: 6890 – Quinta balota: 4

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 10 de marzo, a las 10:00 de la mañana.

Noticias Destacadas