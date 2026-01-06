¿La suerte lo acompañó? Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este martes, 6 de enero de 2026

Con dos sorteos diarios, conocidos como Chontico Día y Chontico Noche, la Lotería Chontico se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y reconocidos en Colombia.

Su dinámica de juego es bastante sencilla y, lo mejor de todo es que con la opción de jugar en distintos horarios, seleccionar diversas combinaciones y apostar diferentes montos, presenta más oportunidad de ganar y, por ende, de captar la atención de miles de jugadores que anhelan llevarse el premio mayor.

En el sorteo más reciente, que se llevó a cabo el martes 6 de enero de 2026, el número ganador fue el 6966, acompañado por la balota conocida como “La Quinta” número 5.

Al acertar a esta cifra, el resultado podría significar un cambio trascendental en la vida de alguno de los afortunados apostadores. ¿La suerte jugó de su lado este 6 de enero?

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 6 de enero de 2026

Premio mayor: 6966 - 5

Tres últimas cifras: 966

Dos últimas cifras: 66

Número completo: 6966

Última cifra: 5

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 6 de enero de 2026

Premio mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Número completo:

Última cifra:

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se llevará a cabo el día miércoles 7 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Si no pudo consultar los resultados de los sorteos más recientes de esta lotería, en sus dos ediciones, a continuación encontrará un resumen que le será de gran utilidad para comprobar si acertó alguna de las combinaciones ganadoras.

Chontico Día

5 de enero de 2026: 1969 - 0

4 de enero de 2026: 2109 - 0

3 de enero de 2026: 9782 - 0

Chontico Noche