¿Le pegó al gordo? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 7 de febrero

Este sábado, 7 de febrero de 2026, se jugó nuevamente el sorteo de una de las loterías más importantes del país. Se trata de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a los juegos de azar y las apuestas.

Es importante tener en cuenta que dicho juego cuenta con dos ediciones diarias. Una se realiza en horas del día y otra en la tarde. Dicha rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Son miles los jugadores que deciden participar diariamente, para pegarle al gordo y con ello recibir una buena suma de dinero que les permita cumplir sus sueños. Dicho juego de azar hacer parte de la cultura antioqueña y por ello, también sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas de las distintas regiones del país.

¿Cómo se juega la Antioqueñita?

Si usted se aventura a apostar su dinero en este juego, es clave que tenga en cuenta que el mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. Sin embargo, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, ajuste que permitió ampliar las opciones de ganar y añadió más emoción para los jugadores.

En la edición 6305 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este viernes, la combinación ganadora fue la 9503. Además, ‘la quinta’ bolita que salió fue la 2.

Resultados del sorteo 6303 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 9503

Quinta balota: 2

Tenga en cuenta que la versión que juega en la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Resultado del sorteo 6304 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este domingo 8 de febrero, a las 10:00 de la mañana.

Si usted no estuvo atento a los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 6 de febrero de 2026: 8899 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 5 de febrero de 2026: 0777 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 4 de febrero de 2026: 7067 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde