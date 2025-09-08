Suscribirse

Loterías

¿Le pegó al signo? Estos son los resultados del último sorteo de Super Astro Luna este lunes 8 de septiembre

Estas son las cifras y el signo que resultaron ganadores del premio mayor en el último sorteo.

Redacción Loterías
9 de septiembre de 2025, 3:53 a. m.
Resultados de la lotería Super Astro Luna
Resultados de la lotería Super Astro Luna | Foto: Montaje de SEMANA

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

En la noche del lunes, 8 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7872 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 8333, con el signo Géminis.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Lunes 8 de Septiembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 7 de septiembre de 2025: número 6191, con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 6 de septiembre de 2025: número 0447, con el signo Leo.
  • Sorteo del 5 de septiembre de 2025: número 8301, con el signo Piscis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 9 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Super Astro Sol del 6 de septiembre: estos fueron los números ganadores del sorteo

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Último anuncio de la Selección Colombia, a horas de jugar contra Venezuela

2. Edgar Rentería hace historia, entró a selecto grupo de jugadores de la MLB: es el único colombiano en hacerlo

3. Dibu Martínez hizo de las suyas y ahora lo sufrió Julián Álvarez: “¿A dónde vas, bobo?”

4. Andrés DC entrega detalles de la inspección de las autoridades a una de sus sedes tras denuncias de quemados; esto encontraron

5. Karina García reveló la millonaria suma de dinero que le ofrecieron por ir a cenar: “Es más que todo con intermediarios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaColjuegosJuegos de azarLoterías de hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.