¿Le sonrió la suerte? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche hoy, 2 de enero de 2026

Este sorteo es el más importante de la costa caribe colombiana.

Redacción Loterías
2 de enero de 2026, 7:45 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
El Sinuano es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, con sorteos diarios que brindan a los apostadores la oportunidad de ganar importantes premios en dos modalidades: día y noche.

En el sorteo de este viernes, 2 de enero de 2026, en su edición de la mañana, que se lleva a cabo a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos, la combinación ganadora fue 7544.

Para ampliar las probabilidades de ganar, esta lotería incluye la balota denominada como “La Quinta”, que en esta ocasión acompañó el resultado de cuatro cifras con el número 5.

Resultados de la lotería Sinuano Día de este viernes, 2 de enero de 2026

  • Premio mayor: 7544.
  • La Quinta: 5.
YouTube video WZ3RLq8rS7w thumbnail

Resultados de la lotería Sinuano Noche de este viernes, 2 de enero de 2026

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

En su edición de la noche, El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos los apostadores pueden conocer el número ganador a las 8:30 p.m.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de El Sinuano, en ambas ediciones, a continuación podrá encontrar un resumen que será clave para verificar si fue uno de los ganadores.

Sinuano Día

  • 31 de diciembre - 6400 / 7
  • 30 de diciembre - 4480 / 1
  • 29 de diciembre - 4757 / 4

Sinuano Noche

  • 31 de diciembre - 3473 / 6
  • 30 de diciembre - 9486 / 7
  • 29 de diciembre - 5692 / 1

El próximo sorteo del Sinuano Día y Noche se desarrollará el sábado 3 de enero de 2026, en sus horarios habituales: en la edición de la mañana a las 2:30 p. m., y en la edición de la noche a las 10:30 p. m.

En caso de ser uno de los ganadores, recuerde que es importante acercarse a reclamar el premio con el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos correspondientes para evitar cualquier contratiempo.

