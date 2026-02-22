¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 22 de febrero de 2026

Entre los juegos de azar más reconocidos de Colombia se destaca la Antioqueñita, una lotería que realiza dos sorteos diarios y que se ha convertido en una atractiva opción para quienes sueñan con ganar premios millonarios.

Tal como lo indica su nombre, es el juego emblemático del departamento de Antioquia y cada día reúne a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de transformar su vida.

En el sorteo número 6335 de la Antioqueñita Día de este domingo, 22 de febrero, el número ganador fue 7960, junto con la balota denominada “La Quinta”, número 8.

Resultados de La Antioqueñita Día este domingo, 22 de febrero

Número ganador: 7960.

Quinta balota: 8.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde este domingo, 22 de febrero

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones: