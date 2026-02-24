Loterías

Lotería Baloto el lunes 23 de febrero: inicie la semana como el nuevo millonario

Este juego de azar premia a los apostadores las noches de los lunes y miércoles.

Redacción Loterías
24 de febrero de 2026, 6:33 a. m.
Los números ganadores se darán a conocer hoy en todo el país.
Este lunes, 23 de febrero de 2026, el número ganador del Baloto, con un acumulado de 23.600 millones de pesos, y la modalidad Revancha, con 16.300 millones de pesos, fueron revelados.

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este lunes 23 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Resultados del Baloto

Acumulado de $23.600 millones

  • Números: 20 18 41 16 23
  • Superbalota: 10

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $16.300 millones

  • Números: 15 23 43 04 11
  • Superbalota: 02

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte. Resultado lotería Chontico Día y Noche de este lunes 23 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Noticias Destacadas