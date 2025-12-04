Loterías
Lotería Chontico Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 04 de diciembre
Conozca aquí los resultados del nuevo sorteo y revise si la cifra que alcanzó fue la ganadora en esta ocasión.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
La Lotería Chontico Día es una de las apuestas más tradicionales del país que realiza dos sorteos cada jornada (uno en la mañana y otro en la noche). En esta oportunidad, se dio a conocer el resultado de este jueves 04 de diciembre en el sorteo 8269.
En la edición del día, la combinación ganadora estuvo encabezada por el número 9598, mientras que el dígito correspondiente a La Quinta fue el 3.
Las autoridades del juego recordaron a los apostadores que el valor final del premio varía según el número de cifras acertadas y el monto invertido en el billete.
Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo
Premio mayor: 9598 - 3
- Tres últimas cifras: 598
- Dos últimas cifras: 98
- Número completo: 9598
- Última cifra: 3
Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el viernes 5 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 3 de diciembre de 2025: 3290 - 2
- 2 de diciembre de 2025: 2190 - 1
- 1 de diciembre de 2025: 6960 - 5
Chontico Noche
- 3 de diciembre de 2025: 5636 - 1
- 2 de diciembre de 2025: 8104 - 5
- 1 de diciembre de 2025: 1890 - 5