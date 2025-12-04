Lotería Chontico Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 04 de diciembre

La Lotería Chontico Día es una de las apuestas más tradicionales del país que realiza dos sorteos cada jornada (uno en la mañana y otro en la noche). En esta oportunidad, se dio a conocer el resultado de este jueves 04 de diciembre en el sorteo 8269.

En la edición del día, la combinación ganadora estuvo encabezada por el número 9598, mientras que el dígito correspondiente a La Quinta fue el 3.

Las autoridades del juego recordaron a los apostadores que el valor final del premio varía según el número de cifras acertadas y el monto invertido en el billete.

Resultados hoy de Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 9598 - 3

Tres últimas cifras: 598

Dos últimas cifras: 98

Número completo: 9598

Última cifra: 3

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el viernes 5 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

3 de diciembre de 2025: 3290 - 2

2 de diciembre de 2025: 2190 - 1

1 de diciembre de 2025: 6960 - 5

Chontico Noche