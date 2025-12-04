Suscribirse

Lotería Chontico Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 04 de diciembre

Conozca aquí los resultados del nuevo sorteo y revise si la cifra que alcanzó fue la ganadora en esta ocasión.

Redacción Loterías
4 de diciembre de 2025, 7:30 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.
Resultado de la lotería Chontico del jueves 04 de diciembre de 2025. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

La Lotería Chontico Día es una de las apuestas más tradicionales del país que realiza dos sorteos cada jornada (uno en la mañana y otro en la noche). En esta oportunidad, se dio a conocer el resultado de este jueves 04 de diciembre en el sorteo 8269.

En la edición del día, la combinación ganadora estuvo encabezada por el número 9598, mientras que el dígito correspondiente a La Quinta fue el 3.

Las autoridades del juego recordaron a los apostadores que el valor final del premio varía según el número de cifras acertadas y el monto invertido en el billete.

Chontico Día y Noche
Resultados hoy de Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 9598 - 3

  • Tres últimas cifras: 598
  • Dos últimas cifras: 98
  • Número completo: 9598
  • Última cifra: 3
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA JUEVES 04 de Diciembre de 2025.

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
Resultado SUPER CHONTICO MILLONARIO del JUEVES 04 de Diciembre de 2025.

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el viernes 5 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 3 de diciembre de 2025: 3290 - 2
  • 2 de diciembre de 2025: 2190 - 1
  • 1 de diciembre de 2025: 6960 - 5

Chontico Noche

  • 3 de diciembre de 2025: 5636 - 1
  • 2 de diciembre de 2025: 8104 - 5
  • 1 de diciembre de 2025: 1890 - 5

