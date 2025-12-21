Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8286 del 21 de diciembre de 2025

Descubra si ganó el premio mayor en el más reciente sorteo de la Lotería Chontico.

Redacción Loterías
21 de diciembre de 2025, 6:52 p. m.
Resultados hoy de Chontico Día y Noche
Resultados hoy de Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El día domingo, 21 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo 8286 de la Lotería Chontico, en su edición Día.

Resultado del Chontico Día

Premio mayor: 3285 - 4

  • Tres últimos: 285
  • Dos últimos: 85
  • Cifra completa: 3285
  • Último número: 4

Esta es el video oficial compartido con los resultados del sorteo del 21 de diciembre de 2025:

YouTube video yFaGTgCUvKE thumbnail

Resultado del Chontico Noche

Premio mayor: Pendiente.

  • Tres últimos: Pendiente.
  • Dos últimos: Pendiente
  • Cifra completa: Pendiente
  • Último número: Pendiente

Este es el video oficial compartido con los resultados del sorteo del 21 de diciembre de 2025:

YouTube video ecNIOl2l5yA thumbnail

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el lunes, 22 de diciembre de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

El plan de premios de la Lotería del Chontico

  • Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
  • También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

