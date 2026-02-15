Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este domingo 15 de febrero de 2026

Esta es la combinación numérica afortunada del día de hoy.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 1:31 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

Este domingo 15 de febrero de 2026, la Lotería Chontico volvió a captar la atención de miles de colombianos con la realización de su nuevo sorteo, una cita que, como ya es costumbre, no pasó desapercibida entre los apostadores.

El juego mantuvo su esquema habitual de dos rondas por día (Chontico Día y Chontico Noche), una dinámica que sigue generando expectativa y mantiene en vilo a quienes prueban suerte a diario.

Tras la publicación de los resultados oficiales, el número que se robó todas las miradas fue el 3108 . La combinación empezó a circular rápidamente entre los jugadores y no tardó en convertirse en tema de charla.

La jornada se completó con el resultado de “La Quinta”, cuya balota fue el número 1, cerrando así un nuevo capítulo de este clásico juego de azar que sigue vigente en todo el país.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 15 de febrero de 2026

Premio mayor: 3108 - 1

  • Tres últimas cifras: 108
  • Dos últimas cifras: 08
  • Número completo: 3108
  • Última cifra:  1

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 15 de febrero de 2026

Premio mayor: por definirse

  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras:
  • Número completo:
  • Última cifra: 

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes 16 febrero de 2026, en los horarios habituales.

Chontico Noche define su número ganador este martes 13 de enero de 2026 y deja nuevos favorecidos.
Este domingo 15 de febrero de 2026, la Lotería Chontico volvió a captar la atención de miles de colombianos con la realización de su nuevo sorteo, una cita que, como ya es costumbre, no pasó desapercibida entre los apostadores.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 12 de febrero de 2026: 7557 - 9
  • 11 de febrero de 2026: 2790-8
  • 10 de febrero de 2026: 9258 - 7

Chontico Noche

  • 12 de febrero de 2026: 1608 - 0
  • 11 de febrero de 2026: 08:30-1
  • 10 de febrero de 2026: 9076 - 2

