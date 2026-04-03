Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este Viernes Santo, 3 de abril de 2026

La jornada de este jueves, 3 de abril de 2026, dejó más de una sorpresa para los apostadores. El número ganador del más reciente sorteo de la Lotería Chontico Día fue el 4711 - 5.

Este número se convirtió en el gran protagonista del día entre todos los jugadores del Chontico este Viernes Santo, generando comentarios entre quienes siguieron de cerca el resultado. Cabe recordar que este juego es muy popular en el occidente del país, en departamentos como el Cauca y Valle del Cauca.

Revise bien su billete si es el ganador, pues el sorteo también trajo consigo una quinta, número 5, lo que aumentó la expectativa y tiene a muchos pendientes con la ilusión de acertar alguno de los premios.

Resultados de la Lotería Chontico Día, 3 de abril de 2026

Premio mayor: 4711 - 5

Tres últimas cifras: 711

Dos últimas cifras: 11

Número completo: 4711

Quinta balota: 5

Resultados de la Lotería Chontico Noche, 3 de abril de 2026

Premio mayor: 4801 - 6

Tres últimas cifras: 801

Dos últimas cifras: 01

Número completo: 4801

Quinta: pendiente: 6

Vale resaltar que, por ser día festivo en Colombia (Viernes Santo), el juego del Chontico Noche se realizará a las 8:00 p. m. Recuerde que este juego de azar es transmitido en vivo por el canal Tele Pacífico.

Los jugadores del Chontico participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y quinta balota para reclamar el premio mayor y las diferentes formas de ganar (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Este es otro de los juegos de azar que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte con el Chontico Día o Noche, juéguela comprando en puntos oficiales.