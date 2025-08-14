Suscribirse

Loterías

Lotería de Bogotá, resultados sorteo 2807 del 14 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería de Bogotá en el sorteo 2807 que juega todos los jueves en la noche.

Redacción Loterías
15 de agosto de 2025, 3:43 a. m.
La suerte volvió con el sorteo 2803 de la Lotería de Bogotá.
El sorteo 2807 de la Lotería de Bogotá entregó $14.000 millones el jueves 14 de agosto de 2025. | Foto: Getty - Lotería de Bogotá

Bogotá, jueves 14 de agosto de 2025. El día jueves, 14 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2807 de la Lotería de Bogotá y el número ganador para el premio mayor de $14.000 millones fue el 9091 de la serie 436.

Resultados del sorteo 2807 de la Lotería de Bogotá

Premio mayor de $14.000 millones

  • Número 9091 de la serie 436.

Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería de Bogotá con los resultados del sorteo 2807 publicada en sus redes sociales:

Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 14 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Bogotá

  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: número 3158 de la serie 083
  • Sorteo del 31 de julio de 2025: número 7404 de la serie 452
  • Sorteo del 24 de julio de 2025: número 4698 de la serie 298

El próximo sorteo de la Lotería de Bogotá se jugará el jueves 21 de agosto de 2025 a las 10:25 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Bogotá.

El plan de premios de la Lotería de Bogotá es el siguiente:

  • Premio Mayor: $14.000′000.000
  • 1 Premio Esmeralda: $1.000 millones
  • 1 Premio Monserrate: $300 millones
  • 2 Premios Cafeteros: $100 millones
  • 4 Premios Orquídeas: $50 millones
  • 5 Premios Cordilleras: $20 millones
  • 30 Premios Típicos: $10 millones

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Lo más leído

1. Café instantáneo es retirado en 48 estados tras detectarse posible presencia de vidrios
2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
3. Inesperado, Daniel Quintero se presentó en la reunión de empresarios, sin ser invitado, con una bandera de Palestina

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fin de Mercurio retrógrado 2025: ¿qué sucederá y cómo afectará a cada signo del zodiaco?

2. Vladimir Putin envía una carta a Kim Jong Un a pocas horas del encuentro crucial con Donald Trump, ¿de qué se trata?

3. Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el Pereira vs. América y Pasto vs. Envigado

4. Marco Rubio intensifica la presión contra Venezuela: señala a Maduro de narcotráfico y propone un despliegue naval

5. La hermana de Karol G sorprendió con unas fotos posando en traje de baño; así luce tras casi dos años de ser mamá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de BogotáResultadosLoterías Colombia hoyLoterías de hoyColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.